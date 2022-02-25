Решение по месту проведения стыковых матчей ЧМ-2022 сборной России примет ФИФА

Решение по месту проведения стыковых матчей к чемпионату мира — 2022 в Катаре с участием сборной России будет принимать ФИФА.

Это вызвано тем, что стыковые матчи проводятся в рамках отбора на чемпионат мира ФИФА, поэтому вопрос находится в юрисдикции международной организации.

Ранее УЕФА перенесла финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж и отменила все международные матчи клубов и сборных под своей эгидой в России и Украине, перенеся их на нейтральные поля.

Напомним, что сборная России должны была 24 марта сыграть против Польши в Москве в полуфинальном стыковом матче, а также принять финальный матч в случае победы.