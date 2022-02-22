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    Польский футбольный союз обратился в ФИФА по поводу проведения матча Россия — Польша в Москве

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    Польский футбольный союз (PZPN) обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) с целью прояснить вопросы, связанные с организацией стыкового матча чемпионата мира 2022 года между сборными России и Польши в Москве.

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    Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук призвал перенести на нейтральное поле матч, который должен пройти 24 марта на стадионе «ВТБ Арена».

    «В связи с напряженной политической обстановкой между ​​Украиной и Россией, а также возможной дальнейшей эскалацией и началом вооруженного конфликта, Польский футбольный союз обратился в ФИФА с просьбой срочно прояснить вопросы, связанные с организацией матча Россия — Польша, запланированного на 24 марта 2022 года в Москве.

    Необходимо подчеркнуть, что роль Польского футбольного союза как спортивного объединения заключается в том, чтобы предоставить польским футболистам оптимальные условия для подготовки и выступления в международных матчах.

    Политические решения, например, в отношении введения возможных санкций в отношении Российской Федерации, остаются в руках органов государственной власти и международных организаций.

    Однако, осознавая потенциальные угрозы, связанные со сложившейся ситуацией, мы ждем позицию руководящих органов мировой федерации», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Польского футбольного союза.

    При этом в PZPN подчеркивают, что эта ситуация касается не только сборной Польши, но и сборных Швеции и Чехии, которые потенциально могут встретиться с Россией в Москве в возможном финале плей-офф

    Сборные России и Польши встретятся в полуфинальном стыковом матче 24 марта в Москве. Победитель этого матча встретится в финале с победителем пары Швеция — Чехия.

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