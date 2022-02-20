«Барселона» разгромила «Валенсию», Обамеянг забил два мяча

Счет в матче был открыт на 23-й минуте. Альба со своей половины выполнил передачу к штрафной хозяев, отрезав практически всю линию обороны, Обамеянг на скорости мяч подхватил, чуть продвинулся вперёд и пробил точно в ближний верхний угол ворот.
На 32-й минуте Альба в касание выполнил мягкий заброс к краю штрафной «Валенсии», Дембеле продолжил прострелом в касание во вратарскую, где Френки де Йонг, на полшага опередив соперника, в падении протолкнул мяч в сетку ворот.
Счет стал крупным на 38-й минуте. Гави свободно дали принять мяч в штрафной хозяев и зряче прострелить на дальнюю штангу, а Обамеянг в касание замкнул эту атаку.
На 52-й минуте хозяева «размочили» счет. Хиль получил свободу на левом фланге и выполнил классный кросс к вратарской, где каталонцы не уследили за рывком Солера, головой в падении переправивший мяч под перекладину.
На 63-й минуте Педри воспользовался отскоком на ногу, здорово приложившись в касание из-за штрафной «Валенсии» и установил окончательный счет.
«Барселона» поднялась на четвертое место с 42 очками, а «Валенсия» осталась на 12-й строчке с 30 баллами.
Календарь и таблица испанской Примеры
Следующий матч подопечные Хави проведут против «Наполи» в гостях 24 февраля в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. «Валенсия» двумя днями позже сыграет с «Мальоркой».