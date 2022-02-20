«Барселона» разгромила «Валенсию», Обамеянг забил два мяча

В матче 25 тура чемпионата Испаниипотерпела домашнее поражение от— 1:4.

Счет в матче был открыт на 23-й минуте. Альба со своей половины выполнил передачу к штрафной хозяев, отрезав практически всю линию обороны, Обамеянг на скорости мяч подхватил, чуть продвинулся вперёд и пробил точно в ближний верхний угол ворот.

На 32-й минуте Альба в касание выполнил мягкий заброс к краю штрафной «Валенсии», Дембеле продолжил прострелом в касание во вратарскую, где Френки де Йонг, на полшага опередив соперника, в падении протолкнул мяч в сетку ворот.

Счет стал крупным на 38-й минуте. Гави свободно дали принять мяч в штрафной хозяев и зряче прострелить на дальнюю штангу, а Обамеянг в касание замкнул эту атаку.

На 52-й минуте хозяева «размочили» счет. Хиль получил свободу на левом фланге и выполнил классный кросс к вратарской, где каталонцы не уследили за рывком Солера, головой в падении переправивший мяч под перекладину.

На 63-й минуте Педри воспользовался отскоком на ногу, здорово приложившись в касание из-за штрафной «Валенсии» и установил окончательный счет.

Футбол. Испания. Примера Валенсия — Барселона 1:4 Голы: 0:1 Пьер-Эмерик Обамеянг (23'), 0:2 Френки де Йонг (32'), 0:3 Пьер-Эмерик Обамеянг (38'), 1:3 Карлос Солер (52'), 1:4 Педри (63') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Димитри Фулкье, Муктар Дьякаби, Омар Альдерете (Эрай Джёмерт, 85'), Хосе Гайя (Lato Toni, 66'), Карлос Солер, Уго Гильямон (Максимилиано Гомес, 46'), Moriba Ilaix (Урош Рачич, 66'), Бриан Хиль, Уго Дуро (Marcos De Sousa, 85'), Гонсалу Гуэдеш Барселона: Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг (Люк де Йонг, 82'), Усман Дембеле (Николас Гонсалес, 71'), Френки де Йонг (Педри, 60'), Серхио Бускетс, Gavi (Адама Траоре, 81'), Жорди Альба, Эрик Гарсия (Óscar Mingueza, 46'), Рональд Араухо, Серджино Дест, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Жорди Альба (35'), Moriba Ilaix (53'), Рональд Араухо (56'), Николас Гонсалес (72'), Lato Toni (76'), Карлос Солер (77'), Серджино Дест (90 + 3')

«Барселона» поднялась на четвертое место с 42 очками, а «Валенсия» осталась на 12-й строчке с 30 баллами.

Календарь и таблица испанской Примеры

Следующий матч подопечные Хави проведут против «Наполи» в гостях 24 февраля в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. «Валенсия» двумя днями позже сыграет с «Мальоркой».