Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА объявил номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам первых матчей 1/16 финала.

Первым кандидатом назван форвард «Рейнджерс» Альфредо Морелос, который забил один из мячей в выездном матче 1/16 финала против дортмундской «Боруссии» (4:2). Вторым стал нападающий «Порту» Тони Мартинес. Он сделал дубль в игре с «Лацио».

Who should be crowned Player of the Week? 👑

⭐️ Alfredo Morelos

⭐️ Toni Martínez

⭐️ Berat Djimsiti

⭐️ Guido Rodríguez@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL