Тренер «Браги»: Не сомневаемся в возможностях «Шерифа» — они уже обыграли «Реал» и «Шахтер»

Главный тренер «Браги»поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против

«Мы должны быть организованной командой с четкой целью выиграть игру. "Шериф" удивил в Лиге чемпионов, и мы должны быть осторожны.

Мы готовились к игре, зная, что "Шериф" сложный соперник и заслуживает нашего уважения. "Шериф" уже обыграл "Реал" и "Шахтер", поэтому мы не можем сомневаться в его возможностях.

В каждом матче мы хотим добиться победы, и Лига Европы не исключение из правил. Каким бы ни был соперник, стремление к победе является нашей целью с тех пор, как я присоединился к клубу.

И "Шериф", и "Брага" хотят пройти в следующий этап, и мы очень верим в нашу команду и в наших игроков», — цитирует специалиста «Молдавский футбол».

Матч «Шериф» — «Брага» состоится 17 февраля. Начало в 20.45 по московскому времени.