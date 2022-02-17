Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваПарад ультра-си. Анонс событий на Олимпиаде-2022 17 февраля
  • 23:02
    • «Атлетико» проиграл аутсайдеру Примеры
  • 18:46
    • Сборная Швеции по хоккею выбила Канаду и сыграет с Россией в полуфинале ОИ-2022
  • 00:33
    • Рублев победил Гаске в 1/8 турнира в Марселе
  • 20:49
    • Регулярный чемпионат КХЛ доигран не будет, сезон возобновят с плей-офф
  • 20:26
    • Вратарь «Бетиса» Браво пропустит матч 1/16 Лиги Европы против «Зенита»
    Все новости спорта

    Тренер «Браги»: Не сомневаемся в возможностях «Шерифа» — они уже обыграли «Реал» и «Шахтер»

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Брага Шериф Португалия Лига Европы
    Главный тренер «Браги» Карлуш Карвальял поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Шерифа».

    Карлуш Карвальял
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлуш Карвальял

    «Мы должны быть организованной командой с четкой целью выиграть игру. "Шериф" удивил в Лиге чемпионов, и мы должны быть осторожны.

    Мы готовились к игре, зная, что "Шериф" сложный соперник и заслуживает нашего уважения. "Шериф" уже обыграл "Реал" и "Шахтер", поэтому мы не можем сомневаться в его возможностях.

    В каждом матче мы хотим добиться победы, и Лига Европы не исключение из правил. Каким бы ни был соперник, стремление к победе является нашей целью с тех пор, как я присоединился к клубу.

    И "Шериф", и "Брага" хотят пройти в следующий этап, и мы очень верим в нашу команду и в наших игроков», — цитирует специалиста «Молдавский футбол».

    Матч «Шериф» — «Брага» состоится 17 февраля. Начало в 20.45 по московскому времени.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» уверенно выиграет у «Бетиса» на своем поле?
  • «Зенит» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Наполи» обыграет «Барсу» на «Камп Ноу»?
  • «Барселона» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • На «Велодроме» забьют все!
  • «Марсель» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.15
  • Экспресс дня 17 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шериф — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Финляндия — Словакия
  • Хоккей
  • Завтра в 07:10
    •  2.08
  • Прогноз на матч Торонто — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  5.75
  • Прогноз на матч Зенит — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Тайхманн — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры