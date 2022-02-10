Радимов: Когда «Бетис» выходит вперед, то может смести любую команду

Главный тренер «Зенита-2»поделился ожиданиями от встречи первой команды питерского клуба с испанскимв плей-офф Лиги Европы.

«Во-первых, в Санкт-Петербурге не сыграет Фекир из-за дисквалификации, и только что Каналес сдал положительный тест. А это два ведущих футболиста, которые ведут всю игру "Бетиса".

Во-вторых, мы недавно ездили на матч "Бетиса" с "Вильярреалом" и убедились в том, что это очень хорошая команда с очень хорошими исполнителями. Но "Бетису" попался крепкий соперник. Мы сидели наверху и видели, как грамотно перестраивается "Вильярреал", вообще не дает никакого пространства! Если "Зенит" будет так же дисциплинирован, то шансы будут. А если кто-то где-то будет недобегать, то придется очень сложно. Когда "Бетис" выходит вперед, то может смести любую команду. А если у него долго что-то не получается, то начинается истерика.

И посчитайте, сколько "Бетис" сыграл за последнее время. У него матчи каждые два-три дня — и в Кубке Испании, и в чемпионате, причем он играет одним составом. Футболисты устали: в матче с "Вильярреалом" у двоих ноги сводило. При этом все говорят, что у "Зенита" нет игрового ритма. Вот и посмотрим, как лучше — без ритма или с восемью играми подряд.

Я бы лучше с ритмом играл. Но тут и психологически тяжело: в Кубке Испании нельзя проигрывать. Если бы я не посмотрел матч "Бетиса" вживую, то сказал бы, что у "Зенита" шансов минимум. Но сейчас, думаю, шансы 50 на 50. "Зенит", конечно, не фаворит, но если сыграет четко и грамотно, то все может быть», — приводит слова Радимова «Спорт-Экспресс».

Первый матч между «Зенитом» и «Бетисом» состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге.