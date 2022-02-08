Крицюк не успеет восстановиться к матчу с «Бетисом» в Лиге Европы

Голкипер «Зенита»пропустит первый матч с испанскимв плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщил главный тренер питерской команды Сергей Семак.

«К "Бетису" он точно не будет готов. Из-за болезни его восстановление как раз затянулось на две недели.

Планировали взять его на сбор в Португалию, но ситуация изменилась и сдвинулась как раз на 14 дней. Надеюсь, скоро начнет потихоньку работать, но когда восстановится… К "Бетису" точно нет», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Кроме того, Семак рассказал, в какой форме находится бразильский полузащитник Вендел.

«Сложно сказать. Если не считать тренировочного спарринга с "Зенитом-2", это был его первый матч за практически два месяца. Не все получалось, но что это большой мастер, видно по тем моментам и отрезкам, когда он правильно действует. Но игрового тонуса еще не хватает — его надо набирать. Посмотрим, сколько он выдержит в следующем матче. Потом посмотрим. Возможно, его ждет тестирование по приезду в Петербург. Чтобы понять, насколько его состояние позволит или не позволит ему сыграть с "Бетисом".

У нас новички пропустили, тот же Сергеев. Адамов присоединился только на втором сборе. Ракицкий еще практически не играл, Караваев сыграл только сейчас первые минуты. Насколько Юри Альберто удастся сыграться и адаптироваться. Вопросов достаточно много. Есть совсем немного времени, чтобы найти на них ответы», — добавил главный тренер «Зенита».

Первый матч между «Зенитом» и «Бетисом» состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге.