Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гави — символ светлого будущего «Барселоны»Победа над «Атлетико» знаменует возрождение «Барселоны»
  • 12:53
    • Фийон-Майе выиграл индивидуальную гонку на ОИ-2022, Цветков — четвертый
  • 10:50
    • Вик Уайлд выиграл бронзу Олимпиады-2022 в параллельном гигантском слаломе
  • 08:31
    • Нэйтан Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу ОИ-2022
  • 14:18
    • Женская сборная Японии по хоккею обыграла Чехию и заняла 1-е место в группе В на ОИ-2022
  • 14:12
    • Неймар пропустит первый матч с «Реалом» в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Крицюк не успеет восстановиться к матчу с «Бетисом» в Лиге Европы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Лига Европы Бетис
    Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк пропустит первый матч с испанским «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщил главный тренер питерской команды Сергей Семак.

    Станислав Крицюк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Крицюк

    «К "Бетису" он точно не будет готов. Из-за болезни его восстановление как раз затянулось на две недели.

    Планировали взять его на сбор в Португалию, но ситуация изменилась и сдвинулась как раз на 14 дней. Надеюсь, скоро начнет потихоньку работать, но когда восстановится… К "Бетису" точно нет», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

  • Семак — о Малкоме: Игрок его уровня должен больше забивать и отдавать
  • Читайте по теме

    • Кроме того, Семак рассказал, в какой форме находится бразильский полузащитник Вендел.

    «Сложно сказать. Если не считать тренировочного спарринга с "Зенитом-2", это был его первый матч за практически два месяца. Не все получалось, но что это большой мастер, видно по тем моментам и отрезкам, когда он правильно действует. Но игрового тонуса еще не хватает — его надо набирать. Посмотрим, сколько он выдержит в следующем матче. Потом посмотрим. Возможно, его ждет тестирование по приезду в Петербург. Чтобы понять, насколько его состояние позволит или не позволит ему сыграть с "Бетисом".

    У нас новички пропустили, тот же Сергеев. Адамов присоединился только на втором сборе. Ракицкий еще практически не играл, Караваев сыграл только сейчас первые минуты. Насколько Юри Альберто удастся сыграться и адаптироваться. Вопросов достаточно много. Есть совсем немного времени, чтобы найти на них ответы», — добавил главный тренер «Зенита».

    Первый матч между «Зенитом» и «Бетисом» состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В матче «Интера» и «Ромы» сухо не будет
  • «Интер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Оформит ли Россия вторую победу на Играх?
  • Финляндия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «МЮ» потеряет очки на поле «Бернли»?
  • «Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 8 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.51
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монако — Амьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Россия — Швейцария
  • Хоккей
  • Завтра в 11:40
    •  1.80
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Аль-Хилаль — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры