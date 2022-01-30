В 22:00 30.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/4 финала кубка Африки-2021 по футболу.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сенегал» — «Экваториальная Гвинея» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Сенегал»).

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