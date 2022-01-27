Иран — Ирак: счет матча 1:0, обзор гола

одержала домашнюю победу над(1:0) в матче 7-го тура группы А отборочного турнира ЧМ-2022 в зоне Азия.

Единственный мяч на 48-й минуте забил нападающий «Порту» Мехди Тареми.

Форвард «Зенита» Сердар Азмун за иранцев в этом матче не играл. Ранее в «Зените» сообщили, что это произошло из-за нарушения установленных сроков вызова.

Иран набрал 19 очков и лидирует в группе А. Команда уже точно не опустится ниже второго места, что гарантирует ей путевку в финальный турнир. У Ирака четыре очка и пятая позиция.

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В другом матче сборная Южной Кореи на выезде обыграла команду Ливана — 1:0.

Гол в добавленное к первому тайму время забил нападающий Чхо Кю Сун.

Благодаря победе корейцы с 17 очками в 7 матчах занимают второе место в группе А, которое позволяет отобраться на чемпионат мира напрямую.

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В группе В сборная Японии одержала домашнюю победу над командой Китая со счетом 2:0.

На 13-й минуте нападающий «Вердера» Юя Осако реализовал пенальти, а 61-й минуте форвард «Генка» Дзюня Ито удвоил преимущество хозяев.

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В другом матче группы В сборная Австралии на своем поле разгромила команду Вьетнама со счетом 4:0.

Голы забили Джейми Макларен (30-я минута), Томас Рогич (45+2), Крейг Гудвин (72) и Райли Макгри (76).

Японцы с 15 очками в 7 матчах опередили Австралию (14) и вернулись на второе место в группе B, которое позволяет отобраться на чемпионат мира напрямую.

Команды, занявшие третьи места в группах A и B, разыграют между собой право принять участие в стыковом матче со сборной, занявшей пятое место в группе южноамериканского отборочного турнира.