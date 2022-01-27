ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду не зря вернулся в «МЮ» — ему стоит остаться
  • 14:34
    • Коллинз выиграла у Швентек в полуфинале Australian Open
  • 19:29
    • Сборная Ирана без Азмуна одолела Ирак и вышла на ЧМ-2022
  • 18:12
    • «Зенит» объявил о подписании контракта с Адамовым
  • 15:52
    • «Зенит» ищет в Бундеслиге игрока на позицию центрального защитника
  • 15:36
    • Тренер сборной России по биатлону Башкиров сдал положительный тест на коронавирус
    Все новости спорта

    Сборная Ирана без Азмуна одолела Ирак и вышла на ЧМ-2022

    Иран — Ирак: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Ирана
    Сборная Ирана одержала домашнюю победу над командой Ирака (1:0) в матче 7-го тура группы А отборочного турнира ЧМ-2022 в зоне Азия.

    Сборная Ирана
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Ирана

    Единственный мяч на 48-й минуте забил нападающий «Порту» Мехди Тареми.

    Форвард «Зенита» Сердар Азмун за иранцев в этом матче не играл. Ранее в «Зените» сообщили, что это произошло из-за нарушения установленных сроков вызова.

    Иран набрал 19 очков и лидирует в группе А. Команда уже точно не опустится ниже второго места, что гарантирует ей путевку в финальный турнир. У Ирака четыре очка и пятая позиция.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В другом матче сборная Южной Кореи на выезде обыграла команду Ливана — 1:0.

    Гол в добавленное к первому тайму время забил нападающий Чхо Кю Сун.

    Благодаря победе корейцы с 17 очками в 7 матчах занимают второе место в группе А, которое позволяет отобраться на чемпионат мира напрямую.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В группе В сборная Японии одержала домашнюю победу над командой Китая со счетом 2:0.

    На 13-й минуте нападающий «Вердера» Юя Осако реализовал пенальти, а 61-й минуте форвард «Генка» Дзюня Ито удвоил преимущество хозяев.

    Все футбольные трансферы

    В другом матче группы В сборная Австралии на своем поле разгромила команду Вьетнама со счетом 4:0.

    Голы забили Джейми Макларен (30-я минута), Томас Рогич (45+2), Крейг Гудвин (72) и Райли Макгри (76).

    Японцы с 15 очками в 7 матчах опередили Австралию (14) и вернулись на второе место в группе B, которое позволяет отобраться на чемпионат мира напрямую.

    Команды, занявшие третьи места в группах A и B, разыграют между собой право принять участие в стыковом матче со сборной, занявшей пятое место в группе южноамериканского отборочного турнира.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Чили прервет супер-серию Аргентины?
  • Чили — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли Уругвая забить на поле Парагвая?
  • Парагвай — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Бразилия потеряет очки в Эквадоре?
  • Эквадор — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.86
  • Экспресс дня 27 января
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чили — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 03:15
    •  2.50
  • Прогноз на матч Парагвай — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эквадор — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Даллас — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Брюгге — Юнион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Циципас — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Аризона — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Берреттини — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 06:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры