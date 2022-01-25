«Нижний Новгород» подписал контракт со Стоцким

Генеральный директор «Нижнего Новгорода»заявил, что защитникперешел в клуб.

«Дмитрий Стоцкий — футболист "Нижнего Новгорода". Контракт подписан: аренда до конца сезона.

Стоцкий — хороший футболист, имеет большой опыт выступления в премьер-лиге, выступал за сборную. Для нас это усиление», — приводит слова Измайлова «Чемпионат».

Ранее стало известно, что «Краснодар» расторг контракт со Стоцким по обоюдному согласию сторон.

В текущем сезоне 32-летний футболист провел в составе «быков» восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

«Нижний Новгород» в 18 матчах набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.