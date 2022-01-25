ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тони Моубрей«Блэкберн» возрождается. Что изменилось в клубе, который вылетел из АПЛ десять лет назад?
  • 22:31
    • Экс-наставник сборной Англии Ходжсон возглавил «Уотфорд»
  • 16:59
    • Маттео Берреттини справился с Гаэлем Монфисом и вышел в полуфинал AO
  • 16:22
    • «Венеция» интересуется форвардом «Спартака» Понсе
  • 16:18
    • «Арсенал» включился в борьбу за Де Томаса
  • 14:53
    • Семененко заменил Коляду в сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022
    Все новости спорта

    «Нижний Новгород» подписал контракт со Стоцким

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Нижний Новгород РПЛ Футбол России Краснодар Трансферы
    Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что защитник Дмитрий Стоцкий перешел в клуб.

    Дмитрий Стоцкий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Стоцкий

    «Дмитрий Стоцкий — футболист "Нижнего Новгорода". Контракт подписан: аренда до конца сезона.

    Стоцкий — хороший футболист, имеет большой опыт выступления в премьер-лиге, выступал за сборную. Для нас это усиление», — приводит слова Измайлова «Чемпионат».

    Ранее стало известно, что «Краснодар» расторг контракт со Стоцким по обоюдному согласию сторон.

    В текущем сезоне 32-летний футболист провел в составе «быков» восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

    «Нижний Новгород» в 18 матчах набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев обыграет Оже-Альяссима с разгромным счетом?
  • Оже-Альяссим — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Кот-д’Ивуар одолеет «фараонов»?
  • Кот-д’Ивуар — Египет. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Малийцы дожмут Экваториальную Гвинею?
  • Мали — Экваториальная Гвинея. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.17
  • Экспресс дня 25 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Египет
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мали — Экваториальная Гвинея
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хартс — Селтик
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Колорадо — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Каролина — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры