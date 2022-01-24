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    Лингард не хочет переходить в «Ньюкасл» на постоянной основе

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард входит в сферу интересов «Ньюкасла», однако английский футболист не готов переходить в клуб на постоянной основе в этом месяце. Об этом сообщает Manchester Evening News.

    Джесси Лингард
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    Джесси Лингард

    Контракт 29-летнего Лингарда истекает в конце сезона, поэтому он не хочет сейчас принимать решения на долгосрочное будущее и готов уйти лишь в аренду. В конце сезона Лингард определится с дальнейшим продолжением своей карьеры.

    В сентябре 2021 года «Манчестер Юнайтед» сделал англичанину предложение продлить контракт, но он отказался. Футболист хотел быть уверен в том, что будет получать больше игрового времени.

    В нынешнем сезоне Лингард сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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