СМИ: Агенту Мино Райоле стало хуже в больнице, его перевели в реанимацию

Известный футбольный агентпереведен в реанимацию в связи с ухудшением состояния, сообщает Bild.

По информации источника, у нидерландца возникли проблемы с легким.

О срочной госпитализации Райолы в клинику «Сан-Раффаэле» в Милане итальянские СМИ написали 12 января.

Позднее в его твиттере появилось сообщение, что агент был помещен в больницу для планового осмотра, который требовал анестезии.

В число клиентов 54-летнего Райолы входят такие известные футболисты, как Златан Ибрагимович, Эрлинг Холанд, Джанлуиджи Доннарумма, Поль Погба, Марко Верратти, Маттейс де Лигт и многие другие.