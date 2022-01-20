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    СМИ: Агенту Мино Райоле стало хуже в больнице, его перевели в реанимацию

    Футбол Между тем Светская жизнь
    Известный футбольный агент Мино Райола переведен в реанимацию в связи с ухудшением состояния, сообщает Bild.

    Мино Райола
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    Мино Райола

    По информации источника, у нидерландца возникли проблемы с легким.

    О срочной госпитализации Райолы в клинику «Сан-Раффаэле» в Милане итальянские СМИ написали 12 января.

    Позднее в его твиттере появилось сообщение, что агент был помещен в больницу для планового осмотра, который требовал анестезии.

    В число клиентов 54-летнего Райолы входят такие известные футболисты, как Златан Ибрагимович, Эрлинг Холанд, Джанлуиджи Доннарумма, Поль Погба, Марко Верратти, Маттейс де Лигт и многие другие.

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