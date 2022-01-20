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    «Клубу это неинтересно». В «Химках» высказались о возможном трансфере Дзюбы

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    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб не заинтересован в переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «С Дзюбой никаких переговоров, конечно, не было — ни по аренде, ни по покупке. Игрок-то, может, интересен, но на данный момент мы не планируем такой трансфер — это неинтересно клубу», — приводит слова Терюшкова Sport24.

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    • По окончании сезона-2021/22 контракт Дзюбы с «Зенитом» будет автоматически продлен на один год, если футболист проведет на поле не менее 70% игрового времени.

    В начале января «Химки» подписали контракт с бывшим защитником «Зенита» Юрием Жирковым. Кроме того, состав команды пополнил полузащитник Павел Мамаев.

    «Химки» занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

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