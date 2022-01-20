«Клубу это неинтересно». В «Химках» высказались о возможном трансфере Дзюбы

Член наблюдательного совета «Химок»заявил, что подмосковный клуб не заинтересован в переходе нападающего «Зенита»

«С Дзюбой никаких переговоров, конечно, не было — ни по аренде, ни по покупке. Игрок-то, может, интересен, но на данный момент мы не планируем такой трансфер — это неинтересно клубу», — приводит слова Терюшкова Sport24.

По окончании сезона-2021/22 контракт Дзюбы с «Зенитом» будет автоматически продлен на один год, если футболист проведет на поле не менее 70% игрового времени.

В начале января «Химки» подписали контракт с бывшим защитником «Зенита» Юрием Жирковым. Кроме того, состав команды пополнил полузащитник Павел Мамаев.

«Химки» занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.