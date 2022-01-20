Семак: Устроит ли Дзюбу тот факт, что место в составе ему никто не гарантирует?

Главный тренер «Зенита»высказался о ситуации с нападающим петербургской команды, который перестал быть твердым игроком стартового состава.

«Я беседовал с Дзюбой по поводу его игрового времени. Все можно понять. Игрок долгое время был лучшим, а потом не попадает в старт по решению тренера — это вызывает обиду.

И это нормально. Артем еще и очень эмоциональный человек. И знаете, когда Дзюба заведен — это хорошо для нас. Он приносит пользу команде.

Моя задача как тренера объяснить свою позицию, в особенности опытным игрокам. Понимает или не понимает? Все игроки — индивидуалисты, хоть это и командный вид спорта.

Пока объяснять получается, как будет дальше — посмотрим. Речь сейчас не только об Артеме, но и о других футболистах, которые не всегда выходят», — сказал Семак «Чемпионату».

По окончании сезона-2021/22 контракт Дзюбы с «Зенитом» будет автоматически продлен на один год, если футболист проведет на поле не менее 70% игрового времени.

«На сегодняшний день у Артема действующий контракт, есть пункт, при котором он автоматически продлевается. Сейчас нужно играть и проявлять себя.

А тот самый пункт — есть он или нет, клуб в любом случае может предложить новое соглашение. И дело не в том, что он условно не наиграл определенное время, и поэтому его не хотят продлевать.

В первой части он выходил и приносил пользу. Будет делать это дальше — хорошо. Если клуб поймет, что игрок помогает и хочет остаться в "Зените", то почему не подписать новый контракт?

Дальше вопрос в самом Артеме — устраивает его тот факт, что место в составе ему никто не гарантирует? И уже нужно понимать мнение игрока.

В любом случае на сегодняшний день у него действующий контракт, и мне он не говорил о желании уйти. Любой игрок, приносящий пользу команде, нам очень важен», — заявил Семак.