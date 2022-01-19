Кайсериспор — Истанбул Башакшехир: онлайн-трансляция

начнут матч в 17:00 в турецской футбольной Суперлиге, 19.01.2022.

Последний матч между собой: «Истанбул Башакшехир» — «Кайсериспор» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Истанбул Башакшехир»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кайсериспор» — «Истанбул Башакшехир» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.52.

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Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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