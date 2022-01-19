В 22-м туре турецкой Суперлиги «Кайсериспор» в родных стенах сразится с «Истанбул Башакшехир». Игра пройдет 19 января и начнется в 17:00 по мск. «Кайсериспор» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кайсериспор»

У «Кайсериспора» в копилке находится 28 зачетными пунктами, с которыми он идет на 12 строке в турнирке, оторвавшись на семь баллов от опасной зоны.

«Звезды Анатолии» за последние 12 встреч чемпионата потерпели только два фиаско, причем оба раза уступив на выезде. Еще они в этот период добились четырех викторий и шесть раз сыграли вничью.

В своей последней проведенной встрече коллектив расписал выездную мировую с крепким «Адана Демирспором» 1:1. Перед этим он выиграл два поединка чемпионата подряд без пропущенных мячей.

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Львиную свою долю баллов «Кайсериспор» набрал именно на своем поле — 21 из 28. Коллектив шесть раз победил, три встречи свел вничью и потерпел лишь одно фиаско.

«Истанбул Башакшехир»

Чемпион Турции 2020 года в прошлом сезоне вел борьбу за выживание и с трудом отстоял свое место в элите. А вот в текущем сезоне он вполне может побороться за медали.

После 20 матчей «Истанбул Башакшехир» с 34 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице, правда, очень много проигрывает лидеру, а конкуренты разместились совсем рядом.

В рамках Суперлиги «оранжевые» не проигрывают уже на протяжении последних 13 матчей, выиграв в этом отрезке в девяти из них при четырех мировых. Одна из них была накануне в гостях с «Аланьяспором» — 1:1.

Только 12 из 34 баллов «Башакшехир» набрал на выезде в текущем первенстве. Стамбульцы победили три встречи, столько же раз сыграли вничью и четыре матча проиграли.

За последние три очных поединка дважды победил «Кайсериспор» (2:0 и 1:0) и раз была ничья (0:0).

«Кайсериспор» — «Истанбул Башакшехир»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Истанбул Башакшехир» предлагают — 2.38.

На викторию «Кайсериспора» дают — 3.38, ничья оценена — в 3.52.

Обе команды находятся в отличной форме, так что будет совсем неудивительно, если они не выявят победителя.