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    Победитель выявлен не будет?

    «Кайсериспор» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз, ставка (к. 3.52) на футбол, Чемпионат Турции, 19 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кайсериспор» — «Истанбул Башакшехир»
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    «Истанбул Башакшехир»
    В 22-м туре турецкой Суперлиги «Кайсериспор» в родных стенах сразится с «Истанбул Башакшехир». Игра пройдет 19 января и начнется в 17:00 по мск. «Кайсериспор» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 19 Января 2022 года

    «Кайсериспор»

    У «Кайсериспора» в копилке находится 28 зачетными пунктами, с которыми он идет на 12 строке в турнирке, оторвавшись на семь баллов от опасной зоны.

    «Звезды Анатолии» за последние 12 встреч чемпионата потерпели только два фиаско, причем оба раза уступив на выезде. Еще они в этот период добились четырех викторий и шесть раз сыграли вничью.

    В своей последней проведенной встрече коллектив расписал выездную мировую с крепким «Адана Демирспором» 1:1. Перед этим он выиграл два поединка чемпионата подряд без пропущенных мячей.

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    Львиную свою долю баллов «Кайсериспор» набрал именно на своем поле — 21 из 28. Коллектив шесть раз победил, три встречи свел вничью и потерпел лишь одно фиаско.

    «Истанбул Башакшехир»

    Чемпион Турции 2020 года в прошлом сезоне вел борьбу за выживание и с трудом отстоял свое место в элите. А вот в текущем сезоне он вполне может побороться за медали.

    После 20 матчей «Истанбул Башакшехир» с 34 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице, правда, очень много проигрывает лидеру, а конкуренты разместились совсем рядом.

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    • В рамках Суперлиги «оранжевые» не проигрывают уже на протяжении последних 13 матчей, выиграв в этом отрезке в девяти из них при четырех мировых. Одна из них была накануне в гостях с «Аланьяспором» — 1:1.

    Только 12 из 34 баллов «Башакшехир» набрал на выезде в текущем первенстве. Стамбульцы победили три встречи, столько же раз сыграли вничью и четыре матча проиграли.

    За последние три очных поединка дважды победил «Кайсериспор» (2:0 и 1:0) и раз была ничья (0:0).

    «Кайсериспор» — «Истанбул Башакшехир»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Истанбул Башакшехир» предлагают — 2.38.

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    На викторию «Кайсериспора» дают — 3.38, ничья оценена — в 3.52.

    Обе команды находятся в отличной форме, так что будет совсем неудивительно, если они не выявят победителя.

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    «Кайсериспор» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка (3.52), статистика, коэффициенты матча 19.01.2022. Прогнозы на футбол. Победитель выявлен не будет?
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