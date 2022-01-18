Малави — Сенегал. Футбол, в группе B футбольного кубка Африки-2021. 18.01.2022 в 19:00

Матч Малави — Сенегал. Футбол, в группе B футбольного кубка Африки-2021, 18.01.2022 19:00. Онлайн видео трансляция, статистика, стартовые составы, голы, новости, ставки и прогнозы. Бесплатный прямой эфир после регистрации.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Малави» — «Сенегал». Коэффициент ставки — 2.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Малави» — «Сенегал».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам