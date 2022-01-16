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    «Ренн» в большинстве разгромил «Бордо»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 Ренн Бордо
    «Ренн» на своём поле сыграл против «Бордо» в рамках 21-го тура чемпионата Франции. Матч закончился со счётом 6:0 в пользу хозяев.

    Адриен Трюффер
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    Адриен Трюффер

    Счёт в матче был открыт на 32-й минуте после того как Мартин Террье принял мяч и нанёс удар в правый угол ворот. На 43-й минуте Бенжамин Буриго отлично исполнил штрафной и мяч оказался в правом углу ворот. На 50-й минуте вторую желтую карточку получил Иссуф Сиссоко и тем самым оставил «Бордо» играть в меньшинстве.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ренн — Бордо 5:0
    Голы: 1:0 Мартен Терье (32'), 2:0 Бенжамен Буриго (43'), 3:0 Гаэтан Лаборде (61'), 4:0 Адриен Трюффер (69'), 5:0 Серу Гирасси (89') Ренн: Dogan Alemdar, Лоранс Ассиньон, Варме Омари, Луак Баде, Биргер Мелинг (Адриен Трюффер, 68'), Бенжамен Буриго (Andy Diouf, 86'), Жонас Мартен (Серу Гирасси, 75'), Батист Сантамария, Жереми Доку (Mathys Tel, 86'), Мартен Терье (Ловро Майер, 67'), Гаэтан Лаборде Бордо: M'Baye Niang (Альберт Элис, 58'), Реми Уден (Явайро Дилросун, 72'), Ясин Адли, Хван Ый Чо (Джош Майя, 82'), Tom Lacoux (Франсержио, 58'), Иссуф Сиссоко, Рикарду Мангаш, Мешер, Стиан Грегерсен, Тимоте Пембеле (Энок Кватен, 72'), Бенуа Костиль Предупреждения: Иссуф Сиссоко (38'), Tom Lacoux (41'), Иссуф Сиссоко (50'), Биргер Мелинг (59'), Реми Уден (70')

    На 61-й минуте Гаэтан Лаборде нанес точный удар в левый угол ворот и сделал счёт 3:0. Следом на 69-й минуте отличился Адриен Труффер — 4:0. И на последних минутах оформил дубль Серху Гирасси сделав счёт 6:0.

    «Ренн» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 34 очка, а «Бордо» на 17-м месте с 17-ю очками.

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