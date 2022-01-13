Сборная Буркина-Фасо обыграла Кабо-Верде

В матче Кубка африканских наций сборнаяпобедила команду(1:0) на Кубке африканских наций.

Единственный гол в игре забил на 39-й минуте Хассан Банде. Ему ассистировал Исса Каборе.

После этой игры команда Камеруна располагается на первом месте в квартете A. Национальная сборная камерунцев набрала 6 очков в двух играх. Буркина-Фасо одержала одну победу и потерпела одно поражение, набрав 3 очка за весь турнир. Команда из Кабо-Верде также набрала 3 очка в двух играх турнира.

Команде Буркина-Фасо осталось встретиться со сборной Эфиопии на Кубке африканских наций.