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    Сборная Буркина-Фасо обыграла Кабо-Верде

    Футбол Календарь Кубка Африки Кубок Африки-2021
    В матче Кубка африканских наций сборная Буркина-Фасо победила команду Кабо-Верде (1:0) на Кубке африканских наций.

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    Единственный гол в игре забил на 39-й минуте Хассан Банде. Ему ассистировал Исса Каборе.

    После этой игры команда Камеруна располагается на первом месте в квартете A. Национальная сборная камерунцев набрала 6 очков в двух играх. Буркина-Фасо одержала одну победу и потерпела одно поражение, набрав 3 очка за весь турнир. Команда из Кабо-Верде также набрала 3 очка в двух играх турнира.

    Команде Буркина-Фасо осталось встретиться со сборной Эфиопии на Кубке африканских наций.

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