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    Криштиану Роналду поддержал наставника «МЮ»

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера Ральфа Рангника.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «С тех пор, как он приехал пять недель назад, он многое изменил. Но ему нужно время, чтобы донести свои идеи до игроков. Это требует времени, но я верю, что он проделает хорошую работу. Мы знаем, что играем не в лучший футбол, но у нас есть много игр, которые нужно улучшить.

    С тех пор, как он пришел, я думаю, что в некоторых моментах мы стали лучше, но ему нужно время. Не так просто изменить менталитет игроков и то, как они играют, культуру, систему. Я верю, что он собирается это сделать», — цитирует Роналду Sky Sports.

    Напомним, 29 ноября 2021 года «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона.

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