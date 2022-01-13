Криштиану Роналду поддержал наставника «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед»высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера

«С тех пор, как он приехал пять недель назад, он многое изменил. Но ему нужно время, чтобы донести свои идеи до игроков. Это требует времени, но я верю, что он проделает хорошую работу. Мы знаем, что играем не в лучший футбол, но у нас есть много игр, которые нужно улучшить.

С тех пор, как он пришел, я думаю, что в некоторых моментах мы стали лучше, но ему нужно время. Не так просто изменить менталитет игроков и то, как они играют, культуру, систему. Я верю, что он собирается это сделать», — цитирует Роналду Sky Sports.

Напомним, 29 ноября 2021 года «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона.