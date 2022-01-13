Криштиану Роналду поддержал наставника «МЮ»

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
«С тех пор, как он приехал пять недель назад, он многое изменил. Но ему нужно время, чтобы донести свои идеи до игроков. Это требует времени, но я верю, что он проделает хорошую работу. Мы знаем, что играем не в лучший футбол, но у нас есть много игр, которые нужно улучшить.
С тех пор, как он пришел, я думаю, что в некоторых моментах мы стали лучше, но ему нужно время. Не так просто изменить менталитет игроков и то, как они играют, культуру, систему. Я верю, что он собирается это сделать», — цитирует Роналду Sky Sports.
Напомним, 29 ноября 2021 года «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона.