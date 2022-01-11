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    Торрес сможет помочь «Барсе» в матче против «Реала»

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    «Барселона» официально зарегистрировала нападающего Феррана Торреса. Об этом сообщает Sport.es.

    Ферран Торрес
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    Ферран Торрес

    Соответствующая запись появилась на официальном сайте испанской Примере. Таким образом, испанец сможет принять участие в завтрашнем матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Реалом».

    Ранее форвард сдал положительный тест на коронавирус и существовала вероятность того, что игрок пропустит «класико», однако Ферран вылечился и сможет сыграть.

    21-летний Торрес стал игроком «Барселоны» в начале 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити» за € 55 млн. Игрок заключил контракт с каталонским клубом до 2027 года.

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