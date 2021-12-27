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    Аршавин: Дзюба в том возрасте, когда понимание, что ты должен приносить пользу в любом качестве, должно появляться

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    Бывший футболист, директор департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал возможных уход из команды Артема Дзюбы, Сердара Азмуна и Ярослава Ракицкого.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Пока не стоит так ставить вопрос. Еще непонятно, покинут ли ребята "Зенит" или нет. Окончательное решение, насколько я понимаю, еще не принято. А станет ли эта потеря безболезненной, зависит от того, кого клуб возьмет на замену. И как новички впишутся в игру.

  • Источник: Семак против против продления контракта с Дзюбой
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    • Мне трудно судить, я не играл с Артемом и не знаю, как он будет себя вести, оказавшись среди запасных игроков. В любом случае, думаю, что Артем уже находится в том возрасте, когда понимание, что ты должен приносить пользу команде в любом качестве и в любой роли, должно появляться», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

    Ранее сообщалось, что Дзюба может перейти в «Рубин» во время зимней паузы в чемпионате России.

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