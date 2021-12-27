Аршавин: Дзюба в том возрасте, когда понимание, что ты должен приносить пользу в любом качестве, должно появляться

Бывший футболист, директор департамента по развитию молодежного футбола «Зенита»прокомментировал возможных уход из команды

«Пока не стоит так ставить вопрос. Еще непонятно, покинут ли ребята "Зенит" или нет. Окончательное решение, насколько я понимаю, еще не принято. А станет ли эта потеря безболезненной, зависит от того, кого клуб возьмет на замену. И как новички впишутся в игру.

Мне трудно судить, я не играл с Артемом и не знаю, как он будет себя вести, оказавшись среди запасных игроков. В любом случае, думаю, что Артем уже находится в том возрасте, когда понимание, что ты должен приносить пользу команде в любом качестве и в любой роли, должно появляться», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Дзюба может перейти в «Рубин» во время зимней паузы в чемпионате России.