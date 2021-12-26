АПЛ. «Ман Сити» разгромил «Лестер», «Арсенал» унизил «Норвич», «Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас»

С 26 по 27 декабря проходят матчи 19-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» — «Лестер Сити» 6:3

В матче 19-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Лестером» со счетом 6:3.

Уже к 25-й минуте матча «горожане» вели со счетом 4:0. После перерыва «лисы» сократили отставание до минимума, но концовка встречи осталась за «Ман Сити».

В составе победителей дубль оформил Рахим Стерлинг, еще по мячу забили Кевин Де Брейне, Рияд Марзе, Илкай Гюндоган и Эмерик Ляпорт.

За «Лестер» отличились Джеймс Мэддисон, Адемола Лукман и Келечи Ихеаначо, на счету которого еще и две голевые передачи.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Лестер 6:3 Голы: 1:0 Кевин Де Брёйне (5'), 2:0 Рияд Марез (пенальти) (14'), 3:0 Илкай Гюндоган (21'), 4:0 Рахим Стерлинг (пенальти) (25'), 4:1 Джеймс Мэддисон (55'), 4:2 Адемола Лукман (59'), 4:3 Келечи Ихеаначо (65'), 5:3 Эмерик Лапорт (69'), 6:3 Рахим Стерлинг (87') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Александр Зинченко, Кевин Де Брёйне (Филип Фоден, 71'), Фернандиньо, Илкай Гюндоган, Рияд Марез, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг Лестер: Келечи Ихеаначо, Джеймс Мэддисон, Адемола Лукман, Kiernan Dewsbury-Hall, Юри Тилеманс (Хамза Чодури, 71'), Айосе Перес (Тимоти Кастань, 46'), Люк Томас, Янник Вестергор, Даниэль Амарти, Марк Олбрайтон, Каспер Шмейхель Предупреждения: Янник Вестергор (45'), Джеймс Мэддисон (75'), Фернандиньо (90 + 1')

Команда Хосепа Гвардиолы укрепила свое лидирующее положение в АПЛ, набрав 47 очков в 19 матчах. У ближайшего преследователя «Ливерпуля» — 40 очков и игра в запасе.

Календарь и таблица АПЛ

«Лестер» идет на 10-й строчке: 22 очка после 17 игр.

«Вест Хэм Юнайтед» — «Саутгемптон» 2:3

В матче 19-го тура Английской премьер-лиги «Саутгемптон» обыграл на выезде «Вест Хэм» со счетом 3:2.

В составе гостей голы забили Мохамед Эльюнусси, Джеймс Уорд-Проуз, реализовавший пенальти, и Ян Беднарек.

За «молотобойцев» отличились Майкл Антонио и Саид Бенрахма.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Саутгемптон 2:3 Голы: 0:1 Мохамед Эльюнуссип (8'), 1:1 Майкл Антонио (49'), 1:2 Джеймс Уорд-Праус (пенальти) (61'), 2:2 Саид Бенрахма (64'), 2:3 Ян Беднарек (70') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Владимир Цоуфаль, Крэйг Доусон, Исса Диоп, Артур Масуаку, Томаш Соучек, Деклан Райс, Никола Влашич (Майкл Антонио, 46'), Пабло Форнальс (Мануэль Лансини, 46'), Саид Бенрахма (Андрей Ярмоленко, 81'), Джаррод Боуэн Саутгемптон: Armando Broja (Че Адамс, 81'), Тео Уолкотт (Стюарт Армстронг, 89'), Мохамед Эльюнуссип, Джеймс Уорд-Праус, Нейтан Редмонд, Ориоль Ромеу Видаль (Ибраима Диало, 90'), Кайл Уолкер-Питерс, Мохаммед Салису, Ян Беднарек, Валентино Ливраменто, Фрейзер Форстер Предупреждения: Деклан Райс (34'), Крэйг Доусон (60'), Armando Broja (66'), Джаррод Боуэн (68'), Ян Беднарек (85'), Кайл Уолкер-Питерс (90 + 6')

«Саутгемптон» прервал свою серию из шести игр без побед, набрал 20 очков и поднялся на 14-е место АПЛ, а «молотобойцы» с 28 очками занимают шестую строчку.

28 декабря «Вест Хэм» сыграет на выезде с «Уотфордом», а «Саутгемптон» проведет домашний матч против «Тоттенхэма».

«Норвич Сити» — «Арсенал» 0:5

Лондонский «Арсенал» одержал выездную победу над «Норвичем» (5:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

В составе «канониров» дубль оформил Букайо Сака, поразивший ворота соперника на 7-й и 68-й минутах.

Еще по голу на счету Кирана Тирни (44), Александра Ляказетта (84, с пенальти) и Эмиля Смита-Роу (90+1).

Футбол. Англия. Премьер-лига Норвич Сити — Арсенал Лондон 0:5 Голы: 0:1 Букайо Сака (6'), 0:2 Киран Тирни (44'), 0:3 Букайо Сака (67'), 0:4 Александр Ляказетт (пенальти) (84'), 0:5 Эмиль Смит Роув (90 + 1') Норвич Сити: Ангус Ганн, Максимилиан Ааронс, Озан Кабак, Бен Гибсон, Брендон Уильямс, Джошуа Сарджент (Adam Idah, 72'), Билли Гилмор, Кенни Маклин, Пшемыслав Плахета (Христос Дзолис, 75'), Киран Довелл (Пьерр Лис-Мелу, 66'), Теэму Пукки Арсенал Лондон: Александр Ляказетт, Габриэл Мартинелли (Эмиль Смит Роув, 82'), Мартин Эдегор, Букайо Сака (Николя Пепе, 78'), Гранит Джака, Томас Парти (Мохамед Эль-Ненни, 75'), Киран Тирни, Габриэл, Пабло Мари, Бен Уайт, Арон Ремсдейл Предупреждения: Гранит Джака (39'), Пшемыслав Плахета (41'), Томас Парти (62')

«Арсенал» набрал 35 очков и продолжает занимать четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Норвич» с 10 очками остался на последнем, 20-м месте.

«Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас» 3:0

Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Кристал Пэлас» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

В составе «шпор» гол на 34-й минуте и две результативные передачи записал на свой счет бразильский хавбек Лукас Моура, еще по мячу забили Гарри Кейн (32) и Сон-Хын Мин (74).

Отметим, что гости играли в меньшинстве с 37-й минуты, когда вторую за 9 минут желтую карточку получил ивуарийский форвард Уилфрид Заха.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Кристал Пэлас 3:0 Голы: 1:0 Гарри Кейн (32'), 2:0 Лукас Моура (34'), 3:0 Сон Хын Мин (74') Тоттенхэм: Уго Льорис, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Джафет Танганга, Emerson Royal, Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Тангай Н'Домбеле, 79'), Оливер Скипп, Серхио Регилон, Лукас Моура, Сон Хын Мин (Бриан Хиль, 76'), Гарри Кейн (Стивен Бергвейн, 64') Кристал Пэлас: Уилфрид Заха, Одсонн Эдуард (Жан-Филипп Матета, 63'), Джордан Айю, Уилл Хьюз, Шейку Куйяте, Конор Галлахер (Джеффри Шлупп, 76'), Тайрик Митчелл (Натан Фергюсон, 82'), Джеймс Томкинс, Йоаким Андерсен, Джоэл Уорд, Джек Батлэнд Предупреждения: Уилфрид Заха (26'), Уилфрид Заха (37'), Джеймс Томкинс (45 + 1'), Давинсон Санчес (69')

«Шпоры» набрали 29 очков и поднялись на пятое место, «орлы» остались с 20 очками и опустились на 12-ю позицию.

Календарь и таблица АПЛ

28 декабря «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Норвич», а «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Саутгемптоном».

«Астон Вилла» — «Челси»

26 декабря, 20:30 мск

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Брентфорд»

26 декабря, 23:00 мск

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»

27 декабря, 23:00 мск

«Вулверхэмптон» — «Уотфорд»

перенесён

«Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед»

перенесён

«Бёрнли» — «Эвертон»

перенесён