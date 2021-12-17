«Эвертон» согласовал с киевским «Динамо» трансфер Миколенко

Виталий Миколенко Фото: globallookpress.com
Миколенко находится в шаге от перехода в «Эвертон».
По информации известного журналиста Фабрицио Романо, украинский футболист в пятницу пройдет медицинское обследование, после которого клубы официально подтвердят информацию о сделке.
«Эвертон» уже согласовал с Миколенко условия личного контракта. Киевское «Динамо» получит за своего воспитанника 21-23 миллиона евро.
Напомним, в АПЛ уже играют нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко («Вест Хэм») и защитник Александр Зинченко («Манчестер Сити»).