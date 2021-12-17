«Эвертон» согласовал с киевским «Динамо» трансфер Миколенко

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украиныпродолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

Миколенко находится в шаге от перехода в «Эвертон».

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, украинский футболист в пятницу пройдет медицинское обследование, после которого клубы официально подтвердят информацию о сделке.

«Эвертон» уже согласовал с Миколенко условия личного контракта. Киевское «Динамо» получит за своего воспитанника 21-23 миллиона евро.

Напомним, в АПЛ уже играют нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко («Вест Хэм») и защитник Александр Зинченко («Манчестер Сити»).