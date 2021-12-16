Гончаренко: У «Локомотива» появилось стремление играть в атаку

Главный тренер «Краснодара»поделился мнением об изменениях в, который в октябре возглавил немец

«В РПЛ появляется больше тренеров, чьи команды играют в атаку. Поменялся стиль, футбол стал более открытым.

Хороший пример — "Локомотив". Можно по-разному относиться к тому, что чуть хуже стали его результаты, но само стремление играть в атаку нельзя не отметить.

Ни в коем случае не критикую стили Марко Николича и Юрия Семина. Просто констатирую: "Локомотив" изменился.

Многие руководители и тренеры сегодня понимают: формула "все играют в обороне, а впереди как получится" не гарантирует победы. Считаю, это правильно.

Должно быть движение вперед, чтобы команды больше играли в атаку. Тем самым, мы привлекаем больше болельщиков на стадион. Сложно после матча без голов прийти на следующую игру», — сказал Гончаренко Sport24.