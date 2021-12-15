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    «Норвич» на своем поле уступил «Астон Вилле»

    «Норвич» — «Астон Вилла»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 17-го тура чемпионата Англии «Норвич» потерпел домашнее поражение от «Астон Виллы» со счетом 0:2.

    «Астон Вилла»
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    «Астон Вилла»

    Счет в матче был открыт на 34-й минуте. Уоткинс в центре поля покатил мяч на Рэмси, который совершил слаломный рывок по левому флангу в штрафную, уйдя от всех защитников, и прекрасным ударом из центра штрафной положил мяч под перекладину.

    А на 87-й минуте Чуквуэмека принял мяч на левом фланге после навеса, убежал от Гилмора и, не сближаясь в штрафной с Лунги, прострелил к дальней штанге, где Уоткинс спокойно замкнул передачу, переправляя мяч в сетку с пары метров.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Норвич Сити — Астон Вилла 0:2
    Голы: 0:1 Джейкоб Рэмси (34'), 0:2 Олли Уоткинс (87') Норвич Сити: Тим Крул, Максимилиан Ааронс, Озан Кабак (Сэм Байрэм, 45'), Бен Гибсон, Брендон Уильямс, Jacob Lungi Soerensen, Билли Гилмор, Кенни Маклин, Пшемыслав Плахета (Киран Довелл, 76'), Теэму Пукки, Тодд Кантвелл (Adam Idah, 61') Астон Вилла: Эшли Янг (Дэнни Ингс, 60'), Олли Уоткинс, Эмилиано Буэндия (Carney Chukwuemeka, 83'), Джейкоб Рэмси, Дуглас Луис, Джон МакГинн (Аксель Туанзебе, 88'), Мэтт Таргетт, Тайрон Мингс, Эзри Конса, Мэтти Кэш, Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждения: Максимилиан Ааронс (47'), Эзри Конса (49'), Сэм Байрэм (56'), Брендон Уильямс (64')

    В таблице АПЛ «Астон Вилла» с 22 очками располагается на девятой строчке, а «Норвич» (10 очков) занимает последнее, 20-е место.

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