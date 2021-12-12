«Страсбург» — «Марсель»: счет матча 0:2, обзор голов

«Марсель» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились сенегальский форвард Амаду Бамба Дьенг (62-я минута) и хорватский защитник Дуе Чалета-Цар (82).
Футбол. Франция. Лига 1
Страсбург — Марсель 0:2
Голы: 0:1 Амаду Бамба Дьенг (62'), 0:2 Дуйе Чалета-Цар (82') Страсбург: Матц Зельс, Фредерик Гильберт, Лука Перрен (Dion Sahi, 79'), Жерзино Ньямси, Александр Джику, Антони Каси (Димитри Льенар, 79'), Адриен Томассон, Жанрикне Беллегард, Ибраима Сиссоко (Кевин Гамейро, 71'), Людовик Ажорк, Хабиб Мухамаду Диалло Марсель: Амаду Бамба Дьенг (Дженгиз Ундер, 66'), Валентин Ронжье (Леонардо Балерди, 86'), Димитри Пайет, Пап Гуй, Луис Энрике (Жерсон, 80'), Бубакар Камара, Луан Перес, Дуйе Чалета-Цар, Вильям Салиба, Поль Лирола (Маттео Гюэндузи, 65'), Пау Лопес Предупреждения: Julien Stephan (38'), Людовик Ажорк (49'), Маттео Гюэндузи (68'), Жерзино Ньямси (71')
«Марсель» набрал 32 очка и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Страсбур» с 26 очками располагается на 7-й строчке.