ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорОт разочарования до главной звезды. Как Винисиус стал важным игроком «Реала»
  • 20:08
    • «Барселона» упустила победу над «Осасуной»
  • 18:32
    • «Ахмат» разгромил «Химки», Тимофеев и Конате оформили дубли
  • 18:07
    • Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби и стал чемпионом «Формулы-1»
  • 16:18
    • «Динамо» и «Зенит» сыграли вничью, Клаудиньо не забил пенальти
  • 20:54
    • «Локомотив» всухую обыграл «Уфу»
    Все новости спорта

    «Марсель» одержал победу над «Страсбургом»

    «Страсбург» — «Марсель»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Страсбург
    В матче 18-го тура чемпионата Франции «Марсель» одержал выездную победу над «Страсбургом» со счетом 2:0.

    «Марсель»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Марсель»

    В составе победителей отличились сенегальский форвард Амаду Бамба Дьенг (62-я минута) и хорватский защитник Дуе Чалета-Цар (82).

    Футбол. Франция. Лига 1
    Страсбург — Марсель 0:2
    Голы: 0:1 Амаду Бамба Дьенг (62'), 0:2 Дуйе Чалета-Цар (82') Страсбург: Матц Зельс, Фредерик Гильберт, Лука Перрен (Dion Sahi, 79'), Жерзино Ньямси, Александр Джику, Антони Каси (Димитри Льенар, 79'), Адриен Томассон, Жанрикне Беллегард, Ибраима Сиссоко (Кевин Гамейро, 71'), Людовик Ажорк, Хабиб Мухамаду Диалло Марсель: Амаду Бамба Дьенг (Дженгиз Ундер, 66'), Валентин Ронжье (Леонардо Балерди, 86'), Димитри Пайет, Пап Гуй, Луис Энрике (Жерсон, 80'), Бубакар Камара, Луан Перес, Дуйе Чалета-Цар, Вильям Салиба, Поль Лирола (Маттео Гюэндузи, 65'), Пау Лопес Предупреждения: Julien Stephan (38'), Людовик Ажорк (49'), Маттео Гюэндузи (68'), Жерзино Ньямси (71')

    «Марсель» набрал 32 очка и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Страсбур» с 26 очками располагается на 7-й строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Монако» остановить «ПСЖ»?
  • ПСЖ — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Реал» выиграть у «Атлетико»?
  • «Реал» Мадрид — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Сумеет ли «Спартак» впервые победить в Сочи?
  • «Сочи» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.41
  • Экспресс дня 12 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Чикаго — Калгари
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.83
  • Прогноз на матч Рома — Специя
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Газиантеп — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сивасспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры