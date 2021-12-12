Завершились все матчи игрового дня 18 тура РПЛ.

В одном из них «Локомотив» всухую обыграл «Уфу» со счетом 2:0.

В составе «железнодорожников» по голу забили Константин Марадишвили и Джирано Керк.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Уфа 2:0 Голы: 1:0 Константин Марадишвили (71'), 2:0 Гирано Керк (75') Локомотив: Daniil Khudyakov, Максим Ненахов (Наяир Тикнизян, 51'), Дмитрий Баринов, Пабло, Мацей Рыбусь, Гирано Керк, Константин Марадишвили, Sergey Babkin, Дмитрий Рыбчинский (Grigori Borisenko, 87'), Kirill Zinovich (Артур Черный, 90'), Фёдор Смолов Уфа: Гамид Агаларов, Азер Алиев (Александр Сухов, 85'), Filip Mrzljak (Danil Akhatov, 84'), Руслан Фищенко, Владислав Камилов (Артём Голубев, 77'), Неманья Милетич, Юрий Журавлёв, Alexey Nikitin, Эрвинг Ботака-Иобома (Александр Саплинов, 46'), Константин Плиев, Александр Беленов Предупреждения: Дмитрий Баринов (11'), Kirill Zinovich (31'), Эрвинг Ботака-Иобома (39'), Sergey Babkin (41'), Filip Mrzljak (53')

«Локо» с 28 очками находится на 5 позиции в лиге. «Уфа» с 16 баллами занимает 15 место.

В другом поединке «Краснодар» дома сыграл в нулевую ничью с «Нижним Новгородом».

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Нижний Новгород 0:0 Краснодар: Матвей Сафонов, Урош Спаич (Дмитрий Стоцкий, 65'), Александр Мартынович, Егор Сорокин, Евгений Чернов, Вячеслав Якимов, Nikita Krivtsov, Виктор Классон, Эдуард Сперцян, Алексей Ионов (Bogdan Reykhmen, 83'), Владимир Ильин (Руслан Апеков, 83') Нижний Новгород: Тимур Сулейманов, Беким Балай (Кирилл Косарев, 83'), Igor Gorbunov (Daniil Penchikov, 88'), Nikolay Kalinskiy, Альберт Шарипов (Александр Сапета, 69'), Ibrokhimhalil Yoldoshev, Кирилл Гоцук, Lucas Masoero, Иван Миладинович, Алексей Козлов, Артур Нигматуллин Предупреждения: Егор Сорокин (23'), Александр Мартынович (40'), Иван Миладинович (61'), Беким Балай (74'), Виктор Классон (76'), Александр Сапета (90 + 6'), Руслан Апеков (90 + 7')

«Краснодар» набрал 29 очков и замыкает первую четверку. «Нижний Новгород» на 13 позиции с 19 очками.