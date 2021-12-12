«Гройтер Фюрт» — «Унион»: счет 1:0, обзор гола

Аутсайдер Бундеслигипобедил(1:0) в матче 15 тура чемпионата Германии.

Победу команде принес точный удар форварда Ховарда Нильсена на 55 минуте.

Это первая победа хозяев в сезоне. У них 4 очка на счету. Они замыкают турнирную таблицу.

Футбол. Германия. Бундеслига Гройтер Фюрт — Унион 1:0 Гол: 1:0 Хавард Нильсен (56') Гройтер Фюрт: Саша Бурхерт, Марко Майерхёфер, Себастьян Грисбек, Максимилиан Бауэр, Йетро Виллемс, Пауль Зегуин, Max Christiansen, Тимоти Тильман (Нильс Зойферт, 86'), Бранимир Хргота (Седрик Иттен, 74'), Диксон Абиама (Джейми Левелинг, 62'), Хавард Нильсен (Jeremy Dudziak, 86') Унион: Шеральдо Бекер, Макс Крузе (Тайво Авонийи, 63'), Кевин Бехренс (Кэита Эндо, 82'), Нико Гисельман, Генки Харагути (Седрик Тойхерт, 82'), Гриша Прёмель, Юлиан Рюэрсон, Тимо Баумгартль (Андреас Фогльзаммер, 76'), Робин Кнохе, Пауль Еккель, Андреас Люте Предупреждения: Пауль Зегуин (33'), Максимилиан Бауэр (69'), Джейми Левелинг (71')

«Унион» является шестой командой лиги с 23 баллами на счету.