Матч «Тоттенхэм» — «Ренн» в Лиге конференций не состоится. Решение по результату примет УЕФА

Матч группового этапа Лиги конференций междуне состоится.

Игра должна была пройти 9 декабря, но была отменена из-за вспышки коронавируса в «Тоттенхэме».

Позже клубам так и не удалось договориться о переносе матча на другую дату.

УЕФА откроет дисциплинарное дело, по итогам которого будет принято решение по поводу результата игры, сообщает Sky Sports со ссылкой на УЕФА.

«Ренн» ранее сделал заявление, в котором подтвердил, что готов выйти на игру, тогда как «Тоттенхэм» принял решение о переносе матча в одностороннем порядке.

«Тоттенхэм» занимает третье место в группе G Лиги конференций с 7 очками в 5 матчах, «Ренн» занимает первую строчку с 11 очками в 5 играх. На втором месте находится нидерландский «Витесс, набравший в шести турах 10 очков.