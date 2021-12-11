ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ванкувер» — «Виннипег»НХЛ. «Питтсбург» победил «Вашингтон», 10 шайб в матче «Колорадо» и «Детройта»
  • 13:14
    • Матч «Тоттенхэм» — «Ренн» в Лиге конференций не состоится. Решение по результату примет УЕФА
  • 12:09
    • «Барселона» может перехватить у «Зенита» уругвайского нападающего
    Все новости спорта

    Матч «Тоттенхэм» — «Ренн» в Лиге конференций не состоится. Решение по результату примет УЕФА

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций Тоттенхэм Ренн УЕФАКоронавирус в спорте
    Матч группового этапа Лиги конференций между «Тоттенхэмом» и «Ренном» не состоится.

    «Тоттенхэм», скорее всего, не сыграет в плей-офф Лиги конференций
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тоттенхэм», скорее всего, не сыграет в плей-офф Лиги конференций

    Игра должна была пройти 9 декабря, но была отменена из-за вспышки коронавируса в «Тоттенхэме».

    Позже клубам так и не удалось договориться о переносе матча на другую дату.

    УЕФА откроет дисциплинарное дело, по итогам которого будет принято решение по поводу результата игры, сообщает Sky Sports со ссылкой на УЕФА.

    «Ренн» ранее сделал заявление, в котором подтвердил, что готов выйти на игру, тогда как «Тоттенхэм» принял решение о переносе матча в одностороннем порядке.

    «Тоттенхэм» занимает третье место в группе G Лиги конференций с 7 очками в 5 матчах, «Ренн» занимает первую строчку с 11 очками в 5 играх. На втором месте находится нидерландский «Витесс, набравший в шести турах 10 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Армейцы» с туляками выдадут верховой матч
  • ЦСКА — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Ман Сити» потеряет очки в матче с «Вулверхэмптоном»?
  • «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • Защитит ли Оливейра титул чемпиона?
  • Оливейра — Порье. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.59
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Оливейра — Порье
  • Прочие
  • Завтра в 07:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Лейпциг — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Челси — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Норвич — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры