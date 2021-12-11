Луис Фабиано официально закончил карьеру

Бывший нападающий «Севильи» и сборной Бразилииобъявил о завершении карьеры в возрасте 41 года, сообщает Globo.

41-летний нападающий не играл с 2017 года, однако надеялся полностью восстановиться после травм и вернуться в строй.

«Время пришло! В течение последних четырёх лет я боролся за то, чтобы вновь заниматься тем, что я люблю больше всего. Продолжительное лечение, две операции, но я не смог победить в этой битве», — сказал бразилец.

В составе сборной Бразилии Фабиано становился обладателем Кубка Америки и Кубка конфедераций, с «Севильей» дважды выигрывал Кубок УЕФА.