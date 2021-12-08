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    «Милан» уступил «Ливерпулю» и вылетел из еврокубков

    «Милан» — «Ливерпуль»: счет матча 1:2, обзор голо

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    Английский «Ливерпуль» одержал выездную победу над «Миланом» (2:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В.

    «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль»

    Счет в матче на 29-й минуте открыли хозяева. После подачи на ближнюю штангу мяч через Минамино проскочил во вратарскую, Бекер, не ожидая такого, отбил мяч перед собой, а Фикайо Томори расстрелял ворота.

    На 36-й минуте мерсисайдцы отыгрались. Окслейд-Чемберлен на дриблинге прошёл в миланскую штрафную и нанёс удар — Меньян отбил мяч перед собой. Но прямо на ногу Салаха, который добил под перекладину.

    А на 55-й минуте Томори совершил грубую потерю у своей штрафной, Мане воспользовался моментом, пробив по воротам «Милана», но Меньян справился, с трудом отразив мяч. Ориги вторым темпом набежал и головой добил мяч в сетку при отыгранном уже вратаре.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа B
    Милан — Ливерпуль 1:2
    Голы: 1:0 Фикайо Томори (29'), 1:1 Мохамед Салах (36'), 1:2 Дивок Ориги (55') Милан: Мик Меньян, Пьер Калюлю (Алессандро Флоренци, 64'), Фикайо Томори, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Франк Кессье, Сандро Тонали (Алексис Салемакерс, 59'), Раде Крунич (Тьемуэ Бакайоко, 83'), Жуниор Мессьяс, Златан Ибрагимович, Браим Диас (Исмаэль Беннасер, 59') Ливерпуль: Садио Мане (Джозеф Гомес, 64'), Дивок Ориги (Фабиньо, 80'), Мохамед Салах (Наби Кейта, 64'), Такуми Минамино (Max Woltman, 90'), Tyler Morton, Алекс Окслейд-Чемберлен, Константинос Цимикас, Ибраима Конате, Натаниел Филлипс, Неко Уильямс (Conor Bradley, 90'), Алисон Бекер

    «Ливерпуль» досрочно вышел с первого места в группе в плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала: 13 декабря. «Милан» финишировал четвертым и закончил выступление в еврокубках.

    Группа В: 1. «Ливерпуль» — 18 очков; 2. «Атлетико» — 7; 3. «Порту» — 5; 4. «Милан» — 4.

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