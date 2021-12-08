«Милан» — «Ливерпуль»: счет матча 1:2, обзор голо

Счет в матче на 29-й минуте открыли хозяева. После подачи на ближнюю штангу мяч через Минамино проскочил во вратарскую, Бекер, не ожидая такого, отбил мяч перед собой, а Фикайо Томори расстрелял ворота.
На 36-й минуте мерсисайдцы отыгрались. Окслейд-Чемберлен на дриблинге прошёл в миланскую штрафную и нанёс удар — Меньян отбил мяч перед собой. Но прямо на ногу Салаха, который добил под перекладину.
А на 55-й минуте Томори совершил грубую потерю у своей штрафной, Мане воспользовался моментом, пробив по воротам «Милана», но Меньян справился, с трудом отразив мяч. Ориги вторым темпом набежал и головой добил мяч в сетку при отыгранном уже вратаре.
«Ливерпуль» досрочно вышел с первого места в группе в плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала: 13 декабря. «Милан» финишировал четвертым и закончил выступление в еврокубках.
Группа В: 1. «Ливерпуль» — 18 очков; 2. «Атлетико» — 7; 3. «Порту» — 5; 4. «Милан» — 4.