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    Сорокин оценил введение системы Fan ID в России

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    Гендиректор оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-21/22 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин оценил перспективу введения в России системы Fan ID, сообщает Sport24.

    Алексей Сорокин
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    Алексей Сорокин

    «Возможны разные мнения о Fan ID, мы их слышим. В контексте крупных турниров Fan ID работает хорошо, не вызывал ни у кого сложностей. Хороший инструмент не только для обеспечения безопасности, но и для въезда, для получения услуг в стране пребывания. Таковым станет бесплатный проезд в день финала Лиги чемпионов (усилиями руководства города), другие сервисы. Спокойны за наших иностранных гостей. И не только иностранных. Не будет нареканий, только благодарности», — сказал Сорокин.

    Финальный матч Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года. Ранее Россия один раз принимала финал Лиги чемпионов — в Москве в 2008 году.

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