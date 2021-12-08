Сорокин оценил введение системы Fan ID в России

Гендиректор оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-21/22 в Санкт-Петербургеоценил перспективу введения в России системы Fan ID, сообщает Sport24.

«Возможны разные мнения о Fan ID, мы их слышим. В контексте крупных турниров Fan ID работает хорошо, не вызывал ни у кого сложностей. Хороший инструмент не только для обеспечения безопасности, но и для въезда, для получения услуг в стране пребывания. Таковым станет бесплатный проезд в день финала Лиги чемпионов (усилиями руководства города), другие сервисы. Спокойны за наших иностранных гостей. И не только иностранных. Не будет нареканий, только благодарности», — сказал Сорокин.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года. Ранее Россия один раз принимала финал Лиги чемпионов — в Москве в 2008 году.