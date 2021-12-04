Луческу: Месси заслужил Золотой мяч

Главный тренер киевского «Динамо»высказался относительно вручения Золотого мяча-2021, который достался нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси.

«Мне кажется это правильным выбором, потому что Месси сыграл решающую роль в победе сборной Аргентины на Кубке Америки — более сильном соревновании, чем чемпионат Европы. Подумайте о том, сколько великих игроков из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили и Уругвая играют в больших клубах Европы. Месси часто обвиняли в том, что он не мог помочь сборной выиграть трофей. Теперь он это сделал, забил голы, отдал важнейшие передачи и был капитаном команды. Также мы не можем отрицать его вклад в клубе. В первой половине года он продолжал быть двигателем полностью разрушенной "Барселоны", уравновешивая команду с 18-19-летними футболистами, такими как Педри», — цитирует Луческу Playsport.ro.

Также он отметил, что поспособствовал победе Месси и его переезд во Францию, где аргентинец оказался рядом от офиса France Football.