ФИФА назвала номинантов на премию Пушкаша

Рияд Марез Фото: globallookpress.com
В списке оказались 11 человек: Луис Диас («Порту»), Готье Эн («Мец»), Эрик Ламела («Тоттенхэм»/«Севилья»), Валентино Лазаро («Интер»/«Бенфика»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Сандра Овусу-Анса («Спартак», Субботица), Вангелис Павлидис (АЗ), Даниэль Санчес («Блэкберн»), Патрик Шик («Байер»), Мехди Тареми («Порту»), Кэролайн Вейр («Манчестер Сити»).
Голоса за того или иного кандидата можно будет отдать на сайте ФИФА до 10 декабря. В начале январе организация объявит победителя.