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    ФИФА назвала номинантов на премию Пушкаша

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    Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на получение премии имени Ференца Пушкаша в 2021 году. Ее вручают за самый красивый гол года.

    Рияд Марез
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    Рияд Марез

    В списке оказались 11 человек: Луис Диас («Порту»), Готье Эн («Мец»), Эрик Ламела («Тоттенхэм»/«Севилья»), Валентино Лазаро («Интер»/«Бенфика»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Сандра Овусу-Анса («Спартак», Субботица), Вангелис Павлидис (АЗ), Даниэль Санчес («Блэкберн»), Патрик Шик («Байер»), Мехди Тареми («Порту»), Кэролайн Вейр («Манчестер Сити»).

    Голоса за того или иного кандидата можно будет отдать на сайте ФИФА до 10 декабря. В начале январе организация объявит победителя.

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