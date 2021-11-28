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    «Айнтрахт» вырвал победу у «Униона»

    «Айнтрахт» — «Унион»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Франкфуртский «Айнтрахт» одержал домашнюю победу на берлинским «Унионом» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Германии.

    «Айнтрахт»
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    «Айнтрахт»

    Джибриль Соу на 22-й минуте вывел хозяев вперед. «Унион» отыгрался во втором тайме — пенальти на 62-й минуте реализовал Макс Крузе.

    «Айнтрахту» удалось забить победный мяч на 5-й компенсированной минуте — отличился Эван Ндика.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Айнтрахт Ф — Унион 2:1
    Голы: 1:0 Джибриль Соу (22'), 1:1 Макс Крузе (пенальти) (62') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Тута, Макото Хасебе, Evan N'Dicka, Тимоти Чэндлер, Кристиян Якич, Джибриль Соу, Филип Костич, Йеспер Линдстрём (Рагнар Ахе, 77'), Даити Камада, Рафаэль Сантос Борре (Гонсало Пасьенса, 68') Унион: Макс Крузе (Левин Эцтунали, 76'), Тайво Авонийи (Андреас Фогльзаммер, 76'), Бастиан Очипка (Нико Гисельман, 90'), Гриша Прёмель, Рани Хедира (Юлиан Рюэрсон, 58'), Генки Харагути (Шеральдо Бекер, 58'), Кристофер Триммель, Тимо Баумгартль, Робин Кнохе, Марвин Фридрих, Андреас Люте Предупреждения: Гриша Прёмель (39'), Робин Кнохе (59'), Андреас Люте (90 + 3'), Шеральдо Бекер (90 + 4')

    «Айнтрахт» набрал 18 очков и находится на 12-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Унион» идет 6-м (20).

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