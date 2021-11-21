Сульшер — о разгроме от «Уотфорда»: Я тренер и возьму ответственность на себя

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал поражение отв 12-м туре АПЛ со счетом 1:4.

«Я тренер и возьму ответственность на себя, игроки работают изо всех сил.

Болельщики очень расстроены, мы все это понимаем. Мы подписали топ-игроков, ожидания возросли, но мы не показываем ни игры, ни результата.

Мое будущее? Я работаю на клуб уже 18 лет. Если в клубе раздумывают над какими-то вещами, то этот разговор будет только между нами. Возможность потери работы — не то, о чем мне стоит беспокоиться.

Я стараюсь изо всех сил, настолько хорошо, насколько могу, с имеющимся персоналом, лучшими людьми и профессиональными футболистами, но на данный момент мы не добиваемся результата.

Я чувствую себя очень подавленным», — приводит слова Сульшера BBC Sport.

«Манчестер Юнайтед» с 17 очками находится на 7-й строчке в текущей турнирной таблице АПЛ.