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    Сульшер — о разгроме от «Уотфорда»: Я тренер и возьму ответственность на себя

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Уотфорда» в 12-м туре АПЛ со счетом 1:4.

    Оле-Гуннар Сульшер
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    Оле-Гуннар Сульшер

    «Я тренер и возьму ответственность на себя, игроки работают изо всех сил.

    Болельщики очень расстроены, мы все это понимаем. Мы подписали топ-игроков, ожидания возросли, но мы не показываем ни игры, ни результата.

    Мое будущее? Я работаю на клуб уже 18 лет. Если в клубе раздумывают над какими-то вещами, то этот разговор будет только между нами. Возможность потери работы — не то, о чем мне стоит беспокоиться.

    Я стараюсь изо всех сил, настолько хорошо, насколько могу, с имеющимся персоналом, лучшими людьми и профессиональными футболистами, но на данный момент мы не добиваемся результата.

    Я чувствую себя очень подавленным», — приводит слова Сульшера BBC Sport.

    «Манчестер Юнайтед» с 17 очками находится на 7-й строчке в текущей турнирной таблице АПЛ.

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