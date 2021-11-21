СМИ: Руководство «МЮ» не пришло к решению о будущем Сульшера

Руководствопровело экстренную видеоконференцию, посвященную будущемуна посту главного тренера команды.

По информации Sky Sports, судьба норвежца так и не была решена по итогам совещания. По-прежнему итоговое решение должен принять владелец клуба, Джоэль Глейзер.

Ранее сообщалось, что одним из вопросов, который должны были затрагивать в рамках собрания, являлась тема компенсационных выплат Сульшеру.

Напомним, что 20 ноября, «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Уотфорду» (1:4).

После 12 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ с 17 очками в активе.

23 ноября «МЮ» в гостях сыграет с «Вильярреалом» в рамках Лиги чемпионов.