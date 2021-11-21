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    СМИ: Руководство «МЮ» не пришло к решению о будущем Сульшера

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    Руководство «Манчестер Юнайтед» провело экстренную видеоконференцию, посвященную будущему Оле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера команды.

    Оле-Гуннар Сульшер
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    Оле-Гуннар Сульшер

    По информации Sky Sports, судьба норвежца так и не была решена по итогам совещания. По-прежнему итоговое решение должен принять владелец клуба, Джоэль Глейзер.

    Ранее сообщалось, что одним из вопросов, который должны были затрагивать в рамках собрания, являлась тема компенсационных выплат Сульшеру.

    Напомним, что 20 ноября, «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Уотфорду» (1:4).

    После 12 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ с 17 очками в активе.

    23 ноября «МЮ» в гостях сыграет с «Вильярреалом» в рамках Лиги чемпионов.

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