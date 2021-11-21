Брест — Ланс: смотреть онлайн трансляцию 21.11.2021

Последний матч между собой: «Брест» — «Ланс» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брест» — «Ланс». Коэффициент ставки — 2.12.
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