Англия — Албания: счет матча 5:0, обзор голов

одержала домашнюю победу над(5:0) в матче 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе I.

Счет в матче был открыт на 10-й минуте. Гарри Магуайр после навеса со штрафного к воротам головой вколотил мяч в сетку.

На 18-й минуте Хендерсон с фланга навесил к воротам остей, и Гарри Кейн головой с близкого расстояния вколотил мяч в сетку.

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Счет стал крупным на 28-й минуте. Дин Хендерсон получил мяч на линии штрафной, обыграл защитника и поймал на противоходе вратаря, покатив мяч в нижний угол.

На 33-й минуте Гарри Кейн получил мяч в штрафной от Стерлинга и с угла вратарской вколотил его в сетку, ударив в сторону дальней штанги.

А в добавленное к первому тайму время капитан англичан оформил хет-трик. Фоден подал угловой, и Гарри Кейн в падении ножницами под перекладину мяч зарядил с линии вратарской.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I Англия — Албания 5:0 Голы: 1:0 Гарри Магуайр (9'), 2:0 Гарри Кейн (18'), 3:0 Джордан Хендерсон (28'), 4:0 Гарри Кейн (33') Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер, Джон Стоунс, Гарри Магуайр, Рис Джеймс (Трент Александер-Арнольд, 77'), Джордан Хендерсон, Калвин Филлипс (Джуд Беллингхэм, 64'), Бен Чилвел, Филип Фоден (Джек Грилиш, 63'), Гарри Кейн (Тэмми Абрахам, 63'), Рахим Стерлинг (Эмиль Смит Роув, 77') Албания: Сокол Чикалеши, Nedim Bajrami (Юльбер Рамадани, 46'), Мюрто Узуни (Одисе Роши, 86'), Лоренц Траши (Энеа Михай, 46'), Кейди Баре (Казим Лячи, 12'), Клаус Гясула, Эльсеид Хюсай, Фредерик Весели, Мараш Кумбула (Кастриот Дермаку, 17'), Ардиан Исмайли, Томас Стракоша Предупреждения: Клаус Гясула (9'), Сокол Чикалеши (21'), Ардиан Исмайли (25'), Казим Лячи (68')

В параллельном матче сборная Польши на выезде разгромила команду Андорры со счетом 4:1.

Уже на первой минуте андоррцы остались в меньшинстве — Рикард Фернандес рпполучил прямую красную карточку за удар локтем Камила Глика.

Поляки открыли счет на 5-й минуте — отличился Роберт Левандовский. На 11-й минуте Камиль Юзвяк удвоил преимущество гостей.

Андорра отквитала один мяч перед перерывом благодаря усилиям Жоана Сервоса, но в добавленное к первому тайму время Аркадиуш Милик с передачи Левандовского восстановил отрыв.

А на 73-й минуте Роберт Левандовский оформил дубль и установил окончательный счет.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I Андорра — Польша 1:4 Голы: 0:1 Роберт Левандовски (5'), 0:2 Камиль Юзвяк (11'), 1:2 Марк Валес (45') Андорра: Икер Альварес, Мойсес Сан-Никола (Eric De Pablos, 84'), Макс Льовера, Марк Валес (Christian Garcia, 65'), Albert Alavedra, Жоан Сервос, Людовик Клементе (Алешандре Мартинез, 65'), Марсио Виейра, Марк Пужоль (Albert Rosas, 61'), Жорди Алаез (Марк Гарсия, 84'), Ricard Fernandez Польша: Аркадиуш Милик (Кароль Свидерский, 77'), Роберт Левандовски, Пшемыслав Франковский (Мэтти Кэш, 63'), Матеуш Клих (Кшиштоф Пёнтек, 64'), Пётр Зелиньски (Дамьян Шиманьский, 86'), Гжегож Крыховяк (Кароль Линетти, 63'), Камиль Юзвяк, Мацей Рыбусь, Камил Глик, Бартош Берешиньски, Войцех Щенсны Предупреждения: Марк Пужоль (22'), Матеуш Клих (22'), Jesus Koldo Alvarez (23'), Жорди Алаез (37'), Марсио Виейра (40'), Гжегож Крыховяк (61') Удаление: Ricard Fernandez (1')

Еще в одном матче группы сборная Венгрии на своем поле взяла верх над командой Сан-Марино со счетом 4:0.

Два мяча в составе победителей забил полузащитник Доминик Собослаи, еще по голу на счету Даниэля Газдага и Балинта Вечей.