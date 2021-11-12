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    Молодежная сборная России разгромила Словакию в квалификации ЧЕ-2023

    Футбол Евро-2023 U21 Сборная России Футбол России Сборная Словакии
    Молодежная сборная России одержала домашнюю победу над сверстниками из Словакии (3:0) в матче 5-го тура отборочного турнира ЧЕ-2023 (U21).

    Молодежная сборная России
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    Молодежная сборная России

    Счет в матче был открыт на 34-й минуте. Севикян получил пас в штрафной, развернулся и сделал скидку на Даниила Хлусевича, который в касание пробил в нижний угол ворот.

    На 45-й минуте Умяров из глубины сделал длинный заброс в штрафную, Марадишвили сделал скидку на Гамида Агаларова, который головой послал мяч в верхний угол ворот.

    А на 82-й минуте Тюкавин поборолся в штрафной, собрал на себя трёх соперников и сделал пас вразрез. Тимур Сулейманов выскочил один на один и вколотил мяч в сетку.

    Чемпионат Европы-2023. Отборочный турнир. Группа С
    Россия U21 — Словакия U21 — 3:0 (2:0)
    Голы: Хлусевич, 34 (1:0). Агаларов, 45 (2:0). Сулейманов, 82 (3:0)Россия U21: Бориско, Хлусевич (Сулейманов, 80), Прохин, Степанов, Сильянов, Литвинов, Мухин, Марадишвили (Черников, 64), Умяров (Пруцев, 60), Севикян (Иосифов, 59), Агаларов (Тюкавин, 64)Предупреждения: Литвинов 85

    После этой победы на счету сборной России 12 баллов и второе место в группе С вслед за Испанией (12). У словаков осталось шесть очков и четвертая позиция.

    Следующий матч россияне проведут дома против Испании, а Словакия встретится с Литвой на выезде. Обе игры пройдут 16 ноября.

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