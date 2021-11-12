Молодежная сборная России разгромила Словакию в квалификации ЧЕ-2023

Счет в матче был открыт на 34-й минуте. Севикян получил пас в штрафной, развернулся и сделал скидку на Даниила Хлусевича, который в касание пробил в нижний угол ворот.
На 45-й минуте Умяров из глубины сделал длинный заброс в штрафную, Марадишвили сделал скидку на Гамида Агаларова, который головой послал мяч в верхний угол ворот.
А на 82-й минуте Тюкавин поборолся в штрафной, собрал на себя трёх соперников и сделал пас вразрез. Тимур Сулейманов выскочил один на один и вколотил мяч в сетку.
После этой победы на счету сборной России 12 баллов и второе место в группе С вслед за Испанией (12). У словаков осталось шесть очков и четвертая позиция.
Следующий матч россияне проведут дома против Испании, а Словакия встретится с Литвой на выезде. Обе игры пройдут 16 ноября.