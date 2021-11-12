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    Тренер сборной Кипра призвал не зацикливаться на поражении от России

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    Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу подвел итоги матча квалификации ЧМ-2022 против сборной России (0:6).

    Никос Костеноглу
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    Никос Костеноглу

    «Игра началась с гола. В первом тайме нам удалось выровнять игру, показать нашу лучшую игру. В начале второго тайма еще все было неплохо, но после второго гола мы рассыпались. Мы не справились с давлением, не справились психологически.

    До второго гола мы даже создавали моменты, но после этого не смогли выровнять игру. Нас ждет еще один матч, нужно восстановиться психологически.

    На матч с Россией мы были настроены оптимистично, но посыпались после второго гола. До этого у нас были надежды, оптимистичный настрой.

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    • В чем разница между таймами? У меня нет четкого ответа. Скорее всего, потому что сразу после второго гола последовал третий. Конечно, мы не ожидали такую большую разницу. Но нельзя зацикливаться на этом матче, потому что нас ждет еще одна игра. Эту доиграли как смогли», — цитирует Костеноглу sports.ru.

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