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    Пименов: К матчу с Кипром нужно отнестись серьезно

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    Экс-нападающий сборной России Руслан Пименов высказался о предстоящей игре с Кипром в рамках отборочного этапа ЧМ-2022.

    Руслан Пименов
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    Руслан Пименов

    «Соперник непростой, несмотря на то, что это Кипр. Если относиться к нему несерьезно, то будут большие проблемы, но я верю в Карпина в плане настроя команды, учитывая, что у нас все разговоры сейчас только о Хорватии. Если ошибемся с Кипром, то тогда перед хорватами не будем иметь преимущества в таблице.

    Что касается отдельных игроков, то если выйдет Сергеев, я хотел бы, чтобы он забил, так как это будет красивая история с его дебютом», — цитирует Пименова ТАСС.

    Прогноз на матч Россия — Кипр

    Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

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