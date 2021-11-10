Пименов: К матчу с Кипром нужно отнестись серьезно

Экс-нападающий сборной Россиивысказался о предстоящей игре с Кипром в рамках отборочного этапа ЧМ-2022.

«Соперник непростой, несмотря на то, что это Кипр. Если относиться к нему несерьезно, то будут большие проблемы, но я верю в Карпина в плане настроя команды, учитывая, что у нас все разговоры сейчас только о Хорватии. Если ошибемся с Кипром, то тогда перед хорватами не будем иметь преимущества в таблице.

Что касается отдельных игроков, то если выйдет Сергеев, я хотел бы, чтобы он забил, так как это будет красивая история с его дебютом», — цитирует Пименова ТАСС.

Прогноз на матч Россия — Кипр

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.