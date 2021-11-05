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    Шотландия немного увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

    Футбол УЕФА Футбол России Зенит Спартак Локомотив Рейнджерс Селтик
    Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА после матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

    Шотландия немного увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
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    Шотландия немного увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

    На данный момент у России 32,082 очка. Шотландия находится на девятом месте, набрав 32,700 очко. Отрыв же от Украины (31,400), располагающейся на 11-й позиции, равен 0,682 балла.

    Напомним, «Локомотив» и «Спартак» сыграли свои матчи Лиги Европы вничью (по 1:1), а «Зенит» в Лиге чемпионов уступил «Ювентусу» (2:4).

    Шотландский «Рейнджерс» в Лиге Европы сыграл вничью с «Брондбю», а «Селтику» удалось обыграть «Ференцварош».

    Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,583), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент — 2,900) и 2022/23.

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