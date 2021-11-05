«Марсель» — «Лацио»: счет матча 2:2, обзор голов

сыграл вничью св выездном матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

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Встреча группы E, которая прошла на стадионе «Велодром», завершилась со счетом 2:2.

На гол Аркадиуша Милика с пенальти на 33-й минуте римляне ответили точными ударами Фелипе Андерсона на 45+5-й и Чиро Иммобиле на 49-й.

Дело шло к победе гостей, но на 82-й минуте Димитри Пайет восстановил паритет.

В следующем туре «Лацио» отправится в гости к «Локомотиву», а «Марсель» — к «Галатасараю».

Футбол. Лига Европы. Группа E Марсель — Лацио 2:2 Гол: 1:0 Аркадиуш Милик (пенальти) (33') Марсель: Пау Лопес, Валентин Ронжье, Вильям Салиба, Дуйе Чалета-Цар, Луан Перес, Дженгиз Ундер, Маттео Гюэндузи, Бубакар Камара (Амин Арит, 55'), Поль Лирола (Пап Гуй, 85'), Димитри Пайет, Аркадиуш Милик Лацио: Педро Родригес, Чиро Иммобиле, Фелипе Андерсон (Raul Moro, 75'), Тома Башич (Сергей Милинкович-Савич, 52'), Лукас Лейва (Данило Катальди, 52'), Луис Альберто (Жан-Даниэль Акпа Акпро, 75'), Эльсеид Хюсай, Франческо Ачерби, Луис Фелипе, Мануэль Лаццари (Адам Марушич, 26'), Томас Стракоша Предупреждения: Франческо Ачерби (32'), Педро Родригес (36'), Чиро Иммобиле (44'), Фелипе Андерсон (70'), Валентин Ронжье (79'), Амин Арит (86'), Димитри Пайет (90 + 5')

Группа E: 1. «Галатасарай» — 8 очков, 2. «Лацио» — 5, 3. «Марсель» — 4, 4. «Локомотив» — 2.