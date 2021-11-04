Омония — Базель: смотреть онлайн трансляцию 04.11.2021

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчав группе H Лиги конференций УЕФА.

В турнирной таблице «Омония» занимает 4 место с 1 очком, «Базель» — 1 место с 7 очками.

Последний матч между собой: «Базель» — «Омония» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Базель»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Омония» — «Базель» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Омония» — «Базель».

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