Омония — Базель: смотреть онлайн трансляцию 04.11.2021

В турнирной таблице «Омония» занимает 4 место с 1 очком, «Базель» — 1 место с 7 очками.
Последний матч между собой: «Базель» — «Омония» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Базель»).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Омония» — «Базель» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.
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