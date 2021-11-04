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    Кайрат — Карабах прямая трансляция 04.11.2021, смотреть онлайн

    Кайрат — Карабах: онлайн-трансляция матча начнется в 18:30

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    В 18:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Кайрат» — «Карабах» в группе H Лиги конференций УЕФА.

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    В турнирной таблице «Кайрат» занимает 3 место с 1 очком, «Карабах» — 2 место с 7 очками.

    Последний матч между собой: «Карабах» — «Кайрат» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кайрат» — «Карабах» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Кайрат — Карабах.

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