Гарсия: Если победим «Динамо», наша судьба вновь окажется в наших собственных руках

Защитник «Барселоны»поделился ожиданиями от ответного матча против киевскогов рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный мяч в матче третьего тура на 36-й минуте забил Жерар Пике. Это был первый гол «Барсы» на групповом этапе текущей Лиги чемпионов, который принес ей заодно первые очки.

«Этот матч очень важен для нас. Если победим, наша судьба вновь окажется в наших собственных руках.

Они доставили нам проблемы в домашнем матче и на выезде нас тоже ждут трудности. Тем не менее, команда готова физически и психологически.

У нас были неудачные результаты, но я уверен, что благодаря перестановкам тренера мы начнем добиваться успеха и будем расти как команда.

Команда в хорошем психологическом состоянии, хотя сейчас не лучшее время для нас. Мы мотивированы и хотим изменить ситуацию. Мы обязательно это преодолеем», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Матч «Динамо» — «Барселона» состоится 2 ноября, начало — в 23:00 мск.