Президент «Урала»: Весла не бросаем, будем дальше грести

Президент «Урала»после матча 13-го тура РПЛ с(0:0) заявил, что команда не собирается сдаваться и будет усиливаться.

«Положение непростое, но что поделаешь. Это же футбол. Весла не бросаем, будем дальше грести. Трансферы зимой? Усилимся.

Конечно, мы не сидим на месте просто так. В некоторых моментах мы правда играем неплохо.

Молодым игрокам нужно время притереться к РПЛ. Вот, "Крылья Советов" отлично играют, к такой игре нам нужно стремиться.

Иван Кузничев играет у нас, я считаю его одним из сильнейших молодых центральных защитников сейчас в РПЛ, Адамов хороший есть», — сказал Иванов «Спорт-Экспрессу».

«Урал» занимает последнее 16-е место в таблице «РПЛ». В следующем туре команде играть с лидирующим «Зенитом».