Президент «Урала»: Весла не бросаем, будем дальше грести

«Положение непростое, но что поделаешь. Это же футбол. Весла не бросаем, будем дальше грести. Трансферы зимой? Усилимся.
Конечно, мы не сидим на месте просто так. В некоторых моментах мы правда играем неплохо.
Молодым игрокам нужно время притереться к РПЛ. Вот, "Крылья Советов" отлично играют, к такой игре нам нужно стремиться.
Иван Кузничев играет у нас, я считаю его одним из сильнейших молодых центральных защитников сейчас в РПЛ, Адамов хороший есть», — сказал Иванов «Спорт-Экспрессу».
«Урал» занимает последнее 16-е место в таблице «РПЛ». В следующем туре команде играть с лидирующим «Зенитом».