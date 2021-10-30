Гончаренко не считает, что в «Краснодаре» кризис

«Нервно чувствовали себя в первом тайме, теряли мяч, располагались неудачно. Не было осмысленности в атаке. Пропустили не самый приятный гол.
Во втором тайме мы усилили давление, пошли моменты, но мы их не выжали. Не смогли в должной мере усилить игру путем замен или перестановок.
Понятно, мы пытаемся игру контролировать и проводить с позиции силы. У нас чемпионат состоит из сбора мелочей — любая может сыграть за тебя или против. Ты получаешь результат от этих мелочей.
Конечно, не самый приятный осадок был после [поражения от] "Кубани" (в Кубке России — прим. ред.), теперь и сегодня. Посмотрим, как справимся с ударами.
Кризис в команде? Еще неделю назад мы показали яркую игру. За неделю не могло все расстроиться», — сказал Гончаренко «Спорт-Экспрессу».