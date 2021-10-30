Гончаренко не считает, что в «Краснодаре» кризис

Главный тренер «Краснодара»подвел итоги матча с(0:1) в 13-м туре РПЛ.

«Нервно чувствовали себя в первом тайме, теряли мяч, располагались неудачно. Не было осмысленности в атаке. Пропустили не самый приятный гол.

Во втором тайме мы усилили давление, пошли моменты, но мы их не выжали. Не смогли в должной мере усилить игру путем замен или перестановок.

Понятно, мы пытаемся игру контролировать и проводить с позиции силы. У нас чемпионат состоит из сбора мелочей — любая может сыграть за тебя или против. Ты получаешь результат от этих мелочей.

Конечно, не самый приятный осадок был после [поражения от] "Кубани" (в Кубке России — прим. ред.), теперь и сегодня. Посмотрим, как справимся с ударами.

Кризис в команде? Еще неделю назад мы показали яркую игру. За неделю не могло все расстроиться», — сказал Гончаренко «Спорт-Экспрессу».