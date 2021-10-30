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    Гончаренко не считает, что в «Краснодаре» кризис

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    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (0:1) в 13-м туре РПЛ.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Нервно чувствовали себя в первом тайме, теряли мяч, располагались неудачно. Не было осмысленности в атаке. Пропустили не самый приятный гол.

    Во втором тайме мы усилили давление, пошли моменты, но мы их не выжали. Не смогли в должной мере усилить игру путем замен или перестановок.

    Понятно, мы пытаемся игру контролировать и проводить с позиции силы. У нас чемпионат состоит из сбора мелочей — любая может сыграть за тебя или против. Ты получаешь результат от этих мелочей.

    Конечно, не самый приятный осадок был после [поражения от] "Кубани" (в Кубке России — прим. ред.), теперь и сегодня. Посмотрим, как справимся с ударами.

    Кризис в команде? Еще неделю назад мы показали яркую игру. За неделю не могло все расстроиться», — сказал Гончаренко «Спорт-Экспрессу».

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